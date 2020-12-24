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Москва

Вынесен первый в России приговор «о полицейском рабстве» 

Алиса Селезнёва 54 минуты назад
Суд вынес первый в России приговор «о полицейском рабстве»
Фото: ТАСС
Суд в Татарстане приговорил к четырем годам колонии общего режима полицейского Динара Гафиятова, обвиняемого по делу о «полицейском рабстве». Об этом со ссылкой представителя потерпевшего Андрея Сучкова пишет «Реальное время».
Как сообщал «Рамблер», по версии следствия в 2019 году Гафиятов привез Идриса Садыкова в дом своего отца и несколько недель заставлял его бесплатно работать, избивая и угрожая. А за отказ чистить туалет, по словам потерпевшего, ему обварили кипятком руки. Садыкова отпустили после того, как его сестра обратилась в правоохранительные органы.
Гособвинитель просил для подсудимого 14 лет колонии строгого режима. Защита и сам подсудимый настаивают на его невиновности.
По словам представителя потерпевшего, суд исключил обвинение в превышении полномочий — ч.3 ст. 286 УК РФ. А обвинение в использовании рабского труда переквалифицировал на менее тяжкое, пишет «Реальное время».
В итоге бывший оперуполномоченный угрозыска Нурлата Динар Гафиятов был приговорен к четврем годами колонии общего режима, пояснил Андрей Сучков, сотрудничающий с организацией «Зона права».
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Комментарии
Происшествия , Идрис Садыков , Андрей Сучков , МВД , ФСИН
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