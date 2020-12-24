Самолет телеведущего Колтового упал из-за неисправности систем масло— и топливоподачи

Причиной авиакатастрофы, жертвой которой стал телеведущий Александр Колтовой, возможно, стала неисправность систем масло— и топливоподачи его самолета. Об этом сообщает РИА ФАН со ссылкой на Межгосударственный авиационный комитет.

Как писал «Рамблер», Колтовой погиб 7 ноября при крушении легкомоторного самолета в Московской области. В МЧС сообщали, что самолет совершил аварийную посадку с неисправным двигателем. Среди основных версий крушения следователи называли техническую неисправность воздушного судна и ошибку пилотирования.

РИА ФАН утверждает, что самолет Колтового, который он приобрел вместе с двумя друзьями, был не заводской сборки. По данным агентства, самолет был собран «частными лицами» из комплектующих, но двигатель был заводской — изготовленный в Австрии Rotax 912 ULS с наработкой 1393 часа и ресурсом в 3600 часов.

Ремонт был проведен в феврале 2018 года, а следующий должен был состояться через 12 с половиной лет.