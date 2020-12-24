Три московских аэропорта проверяют после сообщения о минировании 

Неизвестный сообщил о "минировании" всех воздушных судов, находящихся на стоянке в аэропортах "Шереметьево", "Домодедово" и "Жуковский", специалисты приступили к проверкам, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Поступило анонимное сообщение о "минировании" трех аэропортов и самолетов, находящихся на стоянке в Московской области — Шереметьево, Домодедово и Жуковский", — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты соответствующих служб уже приступили к проверкам в аэропортах.