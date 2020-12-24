70-летний пенсионер на полном ходу выбил дверь скорой и погиб 

Приморском крае 70-летний пенсионер выбил дверь машины скорой помощи, выпал на полном ходу и погиб. Об этом со ссылкой на региональный Минздрав пишет РИА Новости.

По данным ведомства, мужчина был доставлен в больницу с подозрением на инсульт.

«В Дальнереченской ЦРБ его осмотрели невролог и кардиолог, сделали КТ. Инсульт не подтвердился. С врачами пациент отказался общаться, и невролог пригласила психиатра для осмотра. Психиатр отметил отклонения, но не острые. Для госпитализации по данной симптоматике требуется согласие родных пациента», — пояснил представитель Минздрава.

Он отметил, что мужчину отправили домой, а бригада скорой помощи предложила его подвезти, так как ехала в ту же сторону.

«По дороге пациент начал вести себя неадекватно: передвигаться по салону, ругаться, затем вышиб заднюю дверь ногой. Бригада медиков не успела среагировать», — заявил представитель Минздрава.

В итоге была установлена смерть мужчины, и медики вызвали сотрудников правоохранительных органов

Как сообщал «Рамблер», ранее 68-летний пациент больницы №23 имени Давыдовского в Москве напал на двух медицинских сестер с ножом. Одна из пострадавших была госпитализирована и прооперирована.

Врачи ввели нападавшего в искусственную кому. Сообщалось, что бывший полицейский Александр Ч. был госпитализирован с двусторонней пневмонией. Мужчин пронес нож в больницу в сумке, завернутым в носок, а напал на медсестер из-за галлюцинаций и психоза на фоне нехватки кислорода.