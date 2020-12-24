Следы крови в квартире: в Москве пропал сотрудник скорой помощи 

Мать сотрудника скорой помощи обратилась в полицию после того, как приехала домой и обнаружила следы крови на мебели. При этом телефон ее сына недоступен, а сам он пропал, пишет РЕН ТВ.

По данным издания, мать 32-летнего сотрудника скорой помощи Александра С. пришла в полицию 23 декабря.

Женщина рассказала, что живет вместе с сыном в доме на улице Малая Лубянка. По словам матери пропавшего, она уезжала на два дня, а вернувшись, обнаружила, что сына нет и на мебели и вещах в квартире следы крови.

По факту произошедшего проводится проверка, отмечает телеканал.

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