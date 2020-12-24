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Следы крови в квартире: в Москве пропал сотрудник скорой помощи 

Алиса Селезнёва 52 минуты назад
Следы крови в квартире: в Москве пропал сотрудник скорой помощи
Фото: ТАСС
Мать сотрудника скорой помощи обратилась в полицию после того, как приехала домой и обнаружила следы крови на мебели. При этом телефон ее сына недоступен, а сам он пропал, пишет РЕН ТВ.
По данным издания, мать 32-летнего сотрудника скорой помощи Александра С. пришла в полицию 23 декабря.
Женщина рассказала, что живет вместе с сыном в доме на улице Малая Лубянка. По словам матери пропавшего, она уезжала на два дня, а вернувшись, обнаружила, что сына нет и на мебели и вещах в квартире следы крови.
По факту произошедшего проводится проверка, отмечает телеканал.
«Рамблер» писал, что 12 ноября пьяный житель Нижнего Новгорода пригрозил убийством приехавшей на вызов бригаде скорой помощи за отказ госпитализировать его мать и выстрелил в потолок из травматического пистолета. Мужчину остановили прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии.
Ранее в Москве бригада скорой помощи столкнулась с агрессией, приехав на вызов к ребенку с пневмонией. То, что врач и фельдшер были в спецкостюмах, разъярило отца ребенка. Он напал на медиков и сломал нос 26-летнему фельдшеру.
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Происшествия , Росгвардия , РЕН ТВ
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