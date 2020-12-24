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Зрелищная погоня со стрельбой произошла в Петербурге , сотрудники полиции преследовали нарушителя на автомобиле, чьи госномера числятся за другим транспортным средством, в районе набережной реки Екатерингофки.

Требования правоохранителей остановиться водитель машины неоднократно игнорировал. Тогда один из полицейских был вынужден достать табельное оружие, он сделал предупредительный выстрел вверх, а затем открыл огонь по колесам.

Видео происшествия публикует Telegram-канал «Mash на Мойке». Водителя подозрительного автомобиля и пассажиров задержали в тупике на Митрофаньевской улице.