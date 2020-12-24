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В Петербурге задержали мужчину, который намеревался продать девушку в рабство 

ТАСС 57 минут назад
Россиянин пытался продать девушку в рабство в Египет
Фото: РИА Новости
Возбуждено уголовное дело по статье "Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ"
Мужчину, который намеревался вывезти в Египет девушку для передачи радикальным исламистам в качестве рабыни, задержали в Петербурге, сообщил ТАСС в четверг источник в правоохранительных органах.

"Возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 127.1 УК РФ "Вербовка, перевозка, передача, укрывательство человека, совершенные в целях его эксплуатации, сопряженные с перемещением потерпевшего через государственную границу РФ" — отметил собеседник агентства.

По его информации, до 2019 года задержанный жил в Дагестане, затем учился в Турции в частном исламском учебном заведении — "Академия Рассвет знаний". Программа учреждения включает изучение радикальной идеологии и богословских сочинений, внесенных в РФ в федеральный список экстремистских материалов. Некоторые духовные наставники учреждения находятся в международном розыске по террористическим и экстремистским статьям.
Выполняя задание одного их наставников, отметил источник, задержанный приехал в Россию в этом году.

"В задание входил поиск и подбор молодой незамужней мусульманской девушки в целях ее вывоза обманным путем в Египет под предлогом учебы в теологическом вузе. По прибытии в пункт назначения планировалась ее передача радикальным исламистам, находящимся в международном розыске, и дальнейшее ее насильственное использование в качестве наложницы, оказывающей услуги бытового и интимного характера", — сообщил источник.

Он добавил, что в ноябре в соцсетях задержанный познакомился с девушкой из Петербурга, предложил отправиться с ним на учебу в Египет и убедил сбежать из дома. Они попытались вылететь из аэропорта Пулково в Египет транзитом через Турцию. Задержание было проведено сотрудниками правоохранительных органов при прохождении подозреваемым погранконтроля.
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Происшествия , МВД , ИТАР-ТАСС , Египет , Санкт-Петербург , Турция
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