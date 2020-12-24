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Москва

Москвич выстрелил в голову экс-супруги в порыве ссоры 

Павел Тиунов 1 час назад
Москвич выстрелил в голову экс-супруги в порыве ссоры
Фото: ТАСС
Житель Москвы разругался с бывшей женой и выстрелил ей в голову, сообщает РЕН ТВ. Женщину госпитализировали с тяжелейшей травмой.
Инцидент произошел на Беловежской улице. 40-летняя женщина поссорилась с экс-супругом. В порыве гнева он выхватил пистолет, выпустил пулю ей в голову, после чего сбежал с места преступления. Пострадавшую госпитализировали. У нее пробит череп. Медики также диагностировали ушиб мозга. В настоящее время женщина находится в реанимации, за ее жизнь борются врачи.
Возбуждено уголовное дело. Следователи подтвердили журналистам, что главный подозреваемый — супруг потерпевшей. Расследование продолжается.
Тем временем, как сообщал "Рамблер", столичные правоохранители ищут другого стрелка, который выпустил две пули в голову московской танцовщице Наталье Прониной. От полученных ранений 30-летняя женщина впоследствии скончалась в больнице. Трагедия, которая произошла 23 декабря, попала в объектив камеры видеонаблюдения. На записи видно, как возле подъезда к Прониной подбежал неизвестный, дважды выстрелил и скрылся. У правоохранителей есть два подозреваемых.
Первый — рабочий по имени Джамшут, который на протяжении месяца пытался познакомиться с женщиной, но она постоянно ему отказывала. Второй — ее бывший молодой человек крымчанин Александр Кравченко. Подруга погибшей, изучив видеозапись, на которой запечатлен киллер, пришла к выводу, что убийца похож на Кравченко. Известно, что мужчину уже объявили в федеральный розыск.
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Комментарии 1
Происшествия , Наталья Пронина , Александр Кравченко , РЕН ТВ
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