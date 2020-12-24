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ГлавClub в Москве опечатан после концерта группы «Кровосток» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
ГлавClub в Москве опечатан после концерта группы «Кровосток»
Фото: ТАСС
Деятельность ГлавClub в Москве приостановлена, а помещение опечатано из-за нарушений мер по предотвращению распространения коронавируса в ходе концерта группы «Кровосток». Об этом говорится на официальном сайте управления Роспотребнадзора по Москве.
По данным ведомства, на концерте группы, который прошел в клубе 19 декабря, не был обеспечен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, а зрителей не рассадили с учетом требований социального дистанцирования.

«Также не были приняты действенные меры по пресечению нарушений во время концерта», — говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что руководством клуба не были предоставлены и данные по проведению очистки и дезинфекции вентиляционной системы, на концерте отсутствовали санитайзеры в местах общего пользования, а персонал не проверялся на наличие признаков респираторных инфекций.
Возбуждено административное производство, 22 декабря помещения клуба были опечатаны, а материалы дела направлены в Симоновский районный суд для приостановки деятельности заведения, подчеркивается в сообщении.
«Рамблер» писал, что в ноябре мэр Москвы Сергей Собянин ужесточил ограничительные меры в российской столице. Из-за роста заболеваемости коронавирусом в Москве с 13 ноября по 15 января закрыты ночные клубы, студенты вузов и колледжей перевели на дистанционное обучение, а также ограничили максимальное число зрителей в кинотеатрах.
В декабре Собянин отметил, что пока нет необходимости вводить локдаун, а после массовой вакцинации можно будет надеяться на полное возвращение к нормальной жизни.
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Комментарии 1
Происшествия , Сергей Собянин , Роспотребнадзор
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