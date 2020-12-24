Убитую в Москве танцовщицу мог застрелить ее бывший парень из Крыма

Трагедия, как сообщал «Рамблер», произошла 23 декабря. Наталья Пронина возвращалась с работы вместе с подругами. Возле подъезда к ней подбежал неизвестный, дважды выстрелил ей в голову из пистолета Макарова, выбросил оружие в мусорный бак и скрылся. Женщина была госпитализирована в реанимацию в тяжелом состоянии, а позже скончалась.

В распоряжении полицейских оказалась видеозапись преступления. На ней видно киллера — на мужчине надета куртка с капюшоном, а его лицо закрывает маска. У правоохранителей есть два подозреваемых. Первый — рабочий по имени Джамшут, который на протяжении месяца пытался познакомиться с женщиной, но она постоянно ему отказывала. Второй — ее бывший молодой человек крымчанин Александр Кравченко.

Подруга погибшей, изучив видеозапись пришла к выводу, что киллер похож на Кравченко. Известно, что мужчину уже объявили в федеральный розыск.

Наталья Пронина была кандидатом в мастера спорта по спортивным бальным танцам. Она выиграла десятки соревнований, в том числе Кубок России. В последнее время она преподавала танцы детям и взрослым, готовила номера для крупных флешмобов в Москве и сотрудничала со знаменитостями.