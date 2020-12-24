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Москва

Следствие попросило суд арестовать ещё пятерых соратников Тесака 

Говорит Москва 1 час назад
Следствие попросило суд арестовать ещё пятерых соратников Тесака
Фото: РИА Новости
Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулёв, Павел Хрулёв и Алексей Гудили обвиняются в убийствах в начале 2000-х годов.
Соответствующие материалы поступили в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.
Накануне по этому делу в СИЗО был помещён бывший лидер националистической организации «Русская цель» Семён Токмаков. Ранее сотрудники ФСБ задержали шестерых соратников Максима Марцинкевича, известного как Тесак.
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Происшествия , Павел Хрулев , Александр Лысенков , ФСБ , ФСИН , РИА Новости
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