Следствие попросило суд арестовать ещё пятерых соратников Тесака 

Андрей Кайль, Александр Лысенков
, Максим Хотулёв, Павел Хрулёв
и Алексей Гудили обвиняются в убийствах в начале 2000-х годов.
Соответствующие материалы поступили в Басманный суд Москвы, сообщила РИА Новости пресс-секретарь инстанции Ирина Софинская.
Накануне по этому делу в СИЗО
был помещён бывший лидер националистической организации «Русская цель» Семён Токмаков. Ранее сотрудники ФСБ
задержали шестерых соратников Максима Марцинкевича, известного как Тесак.
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