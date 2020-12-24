Девушку расстреляли на глазах у подруг в Москве

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Москва

Момент убийства москвички на Профсоюзной улице попал на видео 

Алевтина Жаркова 37 минут назад
Минувшей ночью мужчина расстрелял девушку в Москве. Нападение произошло возле жилого дома на Профсоюзной улице. Соответствующее видео публикует Telegram-канал Life Shot.
Камера зафиксировала, как неизвестный в куртке с капюшоном на голове и медицинской маской вплотную приблизился к компании подруг и выстрелил в одну из них. СМИ сообщают, что злоумышленник произвел не менее двух выстрелов. Жертва нападения позднее скончалась в больнице.
По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, ведется поиск преступника. По некоторым сведениям, в убийстве подозревают 33-летнего молодого человека девушки, приехавшего в Москву из Крыма.
Происшествия , Видео
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