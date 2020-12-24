Грабители на угнанном авто украли банкомат

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Москва

Грабители вынесли из банка платежный терминал и попали на видео 

Алевтина Жаркова 8 минут назад
Грабители вынесли из банка в Краснодаре платежный терминал. В ночь на среду злоумышленники выломали дверь в кредитное учреждение, ворвались в помещение и похитили терминал. Мужчины скрылись с места преступления на угнанном автомобиле.
Запись ограбления, снятую камерами видеонаблюдения, публикует Telegram-канал Life SHOT.
Сообщается, что полицейские установили местонахождение машины и преследовали ее. Однако один из преступников оказал стражам порядка сопротивление: он выстрелил в них, ранив при этом правоохранителя. Одного подозреваемого удалось задержать, еще двое находятся в розыске. Похищенный терминал обнаружили в угнанном транспортном средстве.
Происшествия , Видео
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