Грабители на угнанном авто украли банкомат

Грабители вынесли из банка в Краснодаре платежный терминал. В ночь на среду злоумышленники выломали дверь в кредитное учреждение, ворвались в помещение и похитили терминал. Мужчины скрылись с места преступления на угнанном автомобиле.

Запись ограбления, снятую камерами видеонаблюдения, публикует Telegram-канал Life SHOT.

Сообщается, что полицейские установили местонахождение машины и преследовали ее. Однако один из преступников оказал стражам порядка сопротивление: он выстрелил в них, ранив при этом правоохранителя. Одного подозреваемого удалось задержать, еще двое находятся в розыске. Похищенный терминал обнаружили в угнанном транспортном средстве.