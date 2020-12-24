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Бездомные собаки чуть не загрызли российскую школьницу 

Артём Кульша 1 час назад
Бездомные собаки чуть не загрызли российскую школьницу
Фото: РИА Новости
Следственный комитет проводит проверку по факту публикации в СМИ информации о нападении бездомных собак на школьницу в Красноярске. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Красноярскому краю и Хакасии.
Вчера средства массовой информации сообщили, что некоторое время назад в темное время суток неподалеку от школы №31 четыре собаки выбежали из кустов, повалили девятилетнюю ученицу третьего класса Аэлиту Мамашову на землю и начали кусать голову и руки.
Сотрудница Дома ребенка услышала крики девочки, выбежала, отогнала собак палками и вызвала бригаду скорой помощи. Девочка была госпитализирована. Она провела в больнице 10 дней. Сотрудники полиции провели проверку по факту произошедшего и передали материалы дела в Следком.

«В настоящее время по данному факту следственными органами Следственного комитета по Красноярскому краю и республике Хакасия проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — сообщили сегодня в пресс-службе ведомства.

Ранее, как сообщал «Рамблер», в Управлении дорог и благоустройства Красноярска подтвердили существование проблемы с бездомными собаками в том районе, в котором произошло нападение на школьницу. Там сообщили, что в настоящее время она решается — лишь за последнее время специалисты отловили 16 агрессивных животных.
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