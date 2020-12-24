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Москва

Скандал в МИД РФ: сотрудница украла миллион долларов 

Павел Тиунов 1 час назад
Сотрудницу МИД РФ обвинили в краже 1 миллиона долларов
Фото: ТАСС
Сотрудницу Министерства иностранных дел РФ обвинили в хищении миллиона долларов, который прислали из посольства России в Иране, сообщает РЕН ТВ. Женщина уверяет, что в коробке с деньгами были «куклы», потому что отправитель изначально подменил купюры. Где миллион, до сих пор не известно.
Пропажа большой суммы была обнаружена 19 декабря 2019 года. На тот день была назначена инкассация средств, прибывших из российского посольства в Иране. Деньги, которые были получены дипломатами за консульские услуги, пришли в наличном виде, поскольку введенные США ограничения не позволяют делать переводы. Ответственной за передачу средств была ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента МИД РФ 49-летняя Наталья Агальцова. В означенный день она не явилась на работу, сославшись на плохое самочувствие. Ее кабинет, где должны были лежать деньги в сумме 1,5 миллиона долларов был вскрыт: по всему помещению были разбросаны купюры долларов.
Пересчитав их, сотрудники внешнеполитического ведомства выявили недостачу в размере 1 миллиона долларов. Сотрудники службы безопасности отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли видео от 18 декабря на котором Агальцова выходит из здания с объемными пакетами в руках. 20-го числа женщину задержали.
На первом же допросе специалист по валютно-финансовым операциям заявила, что перед инкассацией, вопреки установленным правилам, решила пересчитать деньги. По ее словам, в коробке, пришедшей из Ирана, вместо полутора миллиона долларов лежало гораздо меньше. Всё потому, что в пачках, которые должны были полностью состоять из купюр по 100 долларов, все кроме верхних были однодолларовыми.
Агальцова, по ее признанию, запаниковала. Она решила быстро исправить ситуацию самостоятельно: для этого она взяла из кассы 20 миллионов рублей, обменяла их в двух обменных пунктах на 300 тысяч долларов. Оставшуюся часть недостачи она планировала покрыть за счет собственных сбережений (200 тысяч долларов) и банковского кредита. В займе женщине отказали, поэтому она якобы решила покончить жизнь самоубийством. Однако перед суицидом ей срочно потребовалось переоформить дачу и спрятать свои накопления.
Возлюбленный Агальцовой Василий Маковоз, который на 20 лет ее младше, помогал сотруднику МИД прятать деньги. Они купили сейф, который установили в квартире соседа по даче. Маковоз уверяет, что прятали не 200 тысяч долларов, а всего 20 тысяч. Правоохранители, вскрыв сейф, обнаружили там всего около 1,5 тысячи долларов.
В результате и Агальцову, и Маковоза обвинили в краже. Впоследствии мужчина из обвиняемого перешел в разряд свидетелей, а сотруднице МИД обвинение с хищения средств заменили на обвинение в растрате. Агальцова сегодня находится под подпиской о невыезде. Судьба денег до сих пор не известна.
При этом проверка женщины на детекторе лжи показала, что она знает, где лежит крупная сумма, а, обвиняя коллег из иранского посольства в подмене купюр, лжет.
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Происшествия , МИД , РЕН ТВ
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