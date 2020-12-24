Сотрудницу МИД РФ обвинили в краже 1 миллиона долларов

Пропажа большой суммы была обнаружена 19 декабря 2019 года. На тот день была назначена инкассация средств, прибывших из российского посольства в Иране. Деньги, которые были получены дипломатами за консульские услуги, пришли в наличном виде, поскольку введенные США ограничения не позволяют делать переводы. Ответственной за передачу средств была ведущий специалист-эксперт Валютно-финансового департамента МИД РФ 49-летняя Наталья Агальцова. В означенный день она не явилась на работу, сославшись на плохое самочувствие. Ее кабинет, где должны были лежать деньги в сумме 1,5 миллиона долларов был вскрыт: по всему помещению были разбросаны купюры долларов.

Пересчитав их, сотрудники внешнеполитического ведомства выявили недостачу в размере 1 миллиона долларов. Сотрудники службы безопасности отсмотрели записи с камер видеонаблюдения и нашли видео от 18 декабря на котором Агальцова выходит из здания с объемными пакетами в руках. 20-го числа женщину задержали.

На первом же допросе специалист по валютно-финансовым операциям заявила, что перед инкассацией, вопреки установленным правилам, решила пересчитать деньги. По ее словам, в коробке, пришедшей из Ирана, вместо полутора миллиона долларов лежало гораздо меньше. Всё потому, что в пачках, которые должны были полностью состоять из купюр по 100 долларов, все кроме верхних были однодолларовыми.

Агальцова, по ее признанию, запаниковала. Она решила быстро исправить ситуацию самостоятельно: для этого она взяла из кассы 20 миллионов рублей, обменяла их в двух обменных пунктах на 300 тысяч долларов. Оставшуюся часть недостачи она планировала покрыть за счет собственных сбережений (200 тысяч долларов) и банковского кредита. В займе женщине отказали, поэтому она якобы решила покончить жизнь самоубийством. Однако перед суицидом ей срочно потребовалось переоформить дачу и спрятать свои накопления.

Возлюбленный Агальцовой Василий Маковоз, который на 20 лет ее младше, помогал сотруднику МИД прятать деньги. Они купили сейф, который установили в квартире соседа по даче. Маковоз уверяет, что прятали не 200 тысяч долларов, а всего 20 тысяч. Правоохранители, вскрыв сейф, обнаружили там всего около 1,5 тысячи долларов.

В результате и Агальцову, и Маковоза обвинили в краже. Впоследствии мужчина из обвиняемого перешел в разряд свидетелей, а сотруднице МИД обвинение с хищения средств заменили на обвинение в растрате. Агальцова сегодня находится под подпиской о невыезде. Судьба денег до сих пор не известна.

При этом проверка женщины на детекторе лжи показала, что она знает, где лежит крупная сумма, а, обвиняя коллег из иранского посольства в подмене купюр, лжет.