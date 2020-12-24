В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 

"С учетом текущей эпидемической обстановки режим повышенной готовности продлевается до 15 января. До 15 января… работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска. Все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах", — говорится в сообщении.