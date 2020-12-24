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В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19 

РИА Новости 1 час назад
В Кузбассе продлили режим повышенной готовности из-за COVID-19
Фото: РИА Новости
. Режим повышенной готовности из-за распространения коронавируса, предусматривающий ряд ограничений, продлен в Кузбассе до 15 января, сообщает оперштаб региона.

"С учетом текущей эпидемической обстановки режим повышенной готовности продлевается до 15 января. До 15 января… работодателям необходимо перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы, а также всех работников от 65 лет и старше и тех, кто имеет заболевания со значимыми факторами риска. Все работодатели Кузбасса должны минимизировать очное присутствие сотрудников на рабочих местах", — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 3 по 15 января проведение зрелищно-развлекательных мероприятий, а также оказание услуг организациями общественного питания разрешаются с 6 часов утра до часа ночи.
По данным на четверг, всего в Кемеровской области выявлены 24 889 случаев заражения коронавирусом, из них за последние сутки — 146 человек, за все время скончались 453 человека. Под медицинским наблюдением находится 5200 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Происшествия , Кемеровская Область
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