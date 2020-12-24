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«Кровавая река» в Карелии попала на видео 

Вадим Дроздов 29 минут назад
Местные жители в Сегежском районе Карелии жалуются на "кровавую реку", которая образовалась из-за сброса рыбных отходов. Люди жалуются уже больше четырех лет на запах дохлой рыбы. Уже и медведи, почуяв его, стали выходить к поселку. Местные жители боятся за своих детей, которые гуляют в лесу. На место выезжали представители Минприроды Карелии и зафиксировали сброс неочищенных вод в защитной полосе Сегежского водохранилища. По их данным, форелевое хозяйство "Сегозерское" самовольно заняло участок леса и изрядно изгадило его. На самом «кровавом предприятии» заявили, что очистные сооружения работают исправно и вовремя модернизируются.
Происшествия , Видео , Минприроды
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