Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео 

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23 декабря вечером в Москве на улице Профсоюзная мужчина расстрелял 30-летнюю девушку. На месте преступления обнаружены гильзы и пистолет Макарова. По словам источника, девушка возвращалась домой с работы. В этот момент к ней со спины подбежал неизвестный и выстрелил. По предварительной версии причиной инцидента стала ревность — девушка отвергла расстрелявшего ее мужчину.

Сообщается, что москвичка перенесла клиническую смерть, за её жизнь продолжают бороться врачи.