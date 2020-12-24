Расстрел девушки на улице в Москве попал на видео 

23 декабря вечером в Москве на улице Профсоюзная мужчина расстрелял 30-летнюю девушку. На месте преступления обнаружены гильзы и пистолет Макарова. По словам источника, девушка возвращалась домой с работы. В этот момент к ней со спины подбежал неизвестный и выстрелил. По предварительной версии причиной инцидента стала ревность — девушка отвергла расстрелявшего ее мужчину.
Сообщается, что москвичка перенесла клиническую смерть, за её жизнь продолжают бороться врачи.
В столичном Следственном комитете уточнили, что стреляли в девушку не меньше двух раз вблизи жилого дома на улице Профсоюзной. Сотрудники СК выясняют точные причины случившегося.