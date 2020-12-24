23 декабря в Улан-Удэ свора собак набросилась на 20-летнюю девушку, девятилетнего ребенка и полицейского. Первой от нападения собак пострадала девушка. Животные повалили ее на землю и начали кусать и рвать зубами одежду. Крики пострадавшей привлекли местных жителей — они отогнали собак и вызывали скорую помощь. Через некоторое время возле места нападения на девушку проходил девятилетний школьник и собаки набросились и на него. Затем на место нападения прибыл участковый. Во время осмотра улиц он заметил окровавленную собаку, которая кинулась на него. Полицейский выстрелил в нее из табельного оружия и ранил. Животное увезли ветеринары, они проведут необходимые обследования.
Нападение своры собак на девушку попало на видео
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