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Москва

Нападение своры собак на девушку попало на видео 

Вадим Дроздов 19 минут назад
23 декабря в Улан-Удэ свора собак набросилась на 20-летнюю девушку, девятилетнего ребенка и полицейского. Первой от нападения собак пострадала девушка. Животные повалили ее на землю и начали кусать и рвать зубами одежду. Крики пострадавшей привлекли местных жителей — они отогнали собак и вызывали скорую помощь. Через некоторое время возле места нападения на девушку проходил девятилетний школьник и собаки набросились и на него. Затем на место нападения прибыл участковый. Во время осмотра улиц он заметил окровавленную собаку, которая кинулась на него. Полицейский выстрелил в нее из табельного оружия и ранил. Животное увезли ветеринары, они проведут необходимые обследования.
Происшествия , Видео
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