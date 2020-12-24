Пьяный мужчина перепутал города и попал на видео 

23 декабря житель Кировской области Алексей Дубовцев практически полностью повторил сюжет новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». После корпоратива он перепутал города и вместо Кирова-Чепецка, где проживает, приехал в столицу региона город Киров.

Мужчина нашёл «свой» дом, поднялся на этаж и в течение часа пытался попасть в квартиру, которую принял за свою. Дверь не открывалась, и Алексей несколько раз падал. На помощь нетрезвому россиянину пришла проживающая в этом доме женщина, но она тоже не смогла открыть дверь. Тогда житель Кирово-Чепецка сдался и уснул на лестничной площадке возле лифта.