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Москва

Пьяный мужчина перепутал города и попал на видео 

Вадим Дроздов 28 минут назад
23 декабря житель Кировской области Алексей Дубовцев практически полностью повторил сюжет новогодней комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». После корпоратива он перепутал города и вместо Кирова-Чепецка, где проживает, приехал в столицу региона город Киров.
Мужчина нашёл «свой» дом, поднялся на этаж и в течение часа пытался попасть в квартиру, которую принял за свою. Дверь не открывалась, и Алексей несколько раз падал. На помощь нетрезвому россиянину пришла проживающая в этом доме женщина, но она тоже не смогла открыть дверь. Тогда житель Кирово-Чепецка сдался и уснул на лестничной площадке возле лифта.
Происшествия , Видео , Эльдар Рязанов
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