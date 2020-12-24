Пациент с иглой в сердце попал на видео 

22 декабря на сайте Амурской областной клинической больницы появилось описание одного очень необычного случая. В Приамурье местный житель случайно проткнул собственное сердце иглой, врачи провели уникальную операцию по ее извлечению.

25-летний россиянин обратился в медицинское учреждение с жалобами на боли в области сердца. По его словам, он напоролся на случайно оказавшуюся в постели иглу. В ходе обследования выяснилось, что игла разломалась на две части, одна из них попала в перикард (сердечную сумку). Ситуацию осложняло то, что в ней скопилась кровь. Жизнь молодого человека была под угрозой.