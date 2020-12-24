Ребенок выжил после падения с восьмого этажа жилого дома в РФ

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Все новости на карте

Восьмилетний мальчик остался жив после падения с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде.

Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.

В настоящее время региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту инцидента. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, передает Интерфакс