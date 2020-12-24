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Ребенок выжил после падения с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Ребенок выжил после падения с восьмого этажа жилого дома в РФ
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Восьмилетний мальчик остался жив после падения с восьмого этажа жилого дома в Великом Новгороде.
Пострадавшего доставили в больницу с различными травмами.
В настоящее время региональное управление Следственного комитета начало проверку по факту инцидента. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела, передает Интерфакс.
Ранее сообщалось, что москвич погиб после падения на подземном паркинге. Трагедия произошла в районе Сокольники. Жители одного из местных домов нашли мужчину в бессознательном состоянии и вызвали медиков, те констатировали смерть.
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Происшествия , СКР , Интерфакс
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