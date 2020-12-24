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Москва

Появилось видео массовой драки гастарбайтеров 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
В жилом комплексе "Императорские Мытищи" произошла массовая драка гастарбайтеров.
Стычка произошла около двух часов дня 23 декабря у дома №14 в ЖК "Императорские Мытищи".
"На выходе из подъезда на нас налетели совершенно неадекватные гастарбайтеры, меня и дочь несколько раз ударили об дверь в потасовке, у ребенка рассечена губа и шатается зуб", — рассказала местная жительница.
Судя по обнародованным кадрам, рабочие не ограничились кулаками, в ход пошли и подвернувшиеся под горячую руку палки.
Пользователи отметили, что это далеко не первая драка мигрантов в этом жилом комплексе за последнее время.
Происшествия , Видео
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