Появилось видео массовой драки гастарбайтеров 

В жилом комплексе "Императорские Мытищи" произошла массовая драка гастарбайтеров.

Стычка произошла около двух часов дня 23 декабря у дома №14 в ЖК "Императорские Мытищи".

"На выходе из подъезда на нас налетели совершенно неадекватные гастарбайтеры, меня и дочь несколько раз ударили об дверь в потасовке, у ребенка рассечена губа и шатается зуб", — рассказала местная жительница.

Судя по обнародованным кадрам, рабочие не ограничились кулаками, в ход пошли и подвернувшиеся под горячую руку палки.

Пользователи отметили, что это далеко не первая драка мигрантов в этом жилом комплексе за последнее время.