Банда «Тесака» была задержана и попала на видео 

ФСБ провели задержание участников националистической банды Максима Марцинкевича под псевдонимом Тесак. Подозреваемые в организации групповых убийств по мотивам национальной ненависти и вражды были арестованы в Сочи, Москве и Тюмени, у них изъяли оружие и неонацистскую символику. Всего задержаны шесть человек: Андрей Кайль, Александр Лысенков, Максим Хотулев, Павел Хрулев (Мышкин), Алексей Гудилин, Семен Токмаков.
Вообще из всех шестерых задержанных более-менее известен Семен Токмаков по кличке Бус. В свое время "прославился" нападением на темнокожего пехотинца армии США возле торгового центра «Горбушкин двор». Кстати, и сейчас при задержании он оказал сопротивление.