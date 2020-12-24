Банда «Тесака» была задержана и попала на видео 

Вообще из всех шестерых задержанных более-менее известен Семен Токмаков по кличке Бус. В свое время "прославился" нападением на темнокожего пехотинца армии США возле торгового центра «Горбушкин двор». Кстати, и сейчас при задержании он оказал сопротивление.