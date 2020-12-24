В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак 

Красноярске следователи начали проверку после нападения стаи бродячих собак на девятилетнюю девочку, сообщает краевой главк Следственного комитета

Накануне в местных СМИ появились сообщения о том, что собаки напали на девочку во дворе школы №31 в микрорайоне Черемушки. Они повалили ее на землю и стали кусать.

"На помощь ребенку пришла сотрудница Дома ребенка, услышавшая крики о помощи, и сумевшая отбить девочку от агрессивных животных", — говорится в сообщении СК.

В начале года в нескольких районах Красноярска вводили режим ЧС из-за сложной ситуации со стаями бродячих собак. Тогда при нападениях собак погибли два человека.