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В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
В Красноярске на школьницу напала стая бродячих собак
Фото: РИА Новости
В Красноярске следователи начали проверку после нападения стаи бродячих собак на девятилетнюю девочку, сообщает краевой главк Следственного комитета.
Накануне в местных СМИ появились сообщения о том, что собаки напали на девочку во дворе школы №31 в микрорайоне Черемушки. Они повалили ее на землю и стали кусать.

"На помощь ребенку пришла сотрудница Дома ребенка, услышавшая крики о помощи, и сумевшая отбить девочку от агрессивных животных", — говорится в сообщении СК.

В начале года в нескольких районах Красноярска вводили режим ЧС из-за сложной ситуации со стаями бродячих собак. Тогда при нападениях собак погибли два человека.
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Происшествия , СКР , Красноярск , Красноярский Край , Республика Бурятия , Республика Хакасия , Улан-Удэ , Черемушки
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