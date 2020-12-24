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Число пострадавших при взрыве в Балтиморе выросло до 23 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Число пострадавших при взрыве в Балтиморе выросло
Фото: Baltimore Fire/Twitter
Число пострадавших при взрыве в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор в американском штате Мэриленд увеличилось до 23, сообщает пожарная служба города.
Ранее сообщалось, что десять человек были госпитализированы в результате взрыва и частичного обрушения крыши в многоэтажном офисном здании в Балтиморе.

"В общей сложности 23 пострадавших были спасены с места взрыва… 21 пострадавший был доставлен в местные больницы, двое отказались (от госпитализации — ред.)", — говорится в сообщении службы в Twitter.

Отмечается, что причину взрыва продолжают устанавливать.
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