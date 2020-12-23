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Москва

СМИ: Число пострадавших при взрыве гранаты в Москве увеличилось до двух 

Вечерняя Москва и ещё 3 18 минут назад
Мужчина в маске бросил в девушку гранату в Москве
Фото: depositphotos.com
По меньшей мере два человека пострадали в результате нападения неизвестного злоумышленника с гранатой в столице. Раненая девушка находится в тяжелом состоянии — медики пытаются ее реанимировать.
По словам очевидцев, преступник был в маске.
В настоящее время пострадавшим оказывают помощь. Информация об их состоянии уточняется.
Инцидент произошел на Профсоюзной улице. Пока неизвестно, удалось ли сотрудникам правоохранительных органов задержать нападавшего, передает РЕН ТВ.
Ранее сообщалось, что двое мужчин бросили гранату в силовиков в Чечне. По словам источника, злоумышленники были ликвидированы.
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Происшествия , МВД , РЕН ТВ , Москва
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