Мужчина в маске бросил в девушку гранату в Москве

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По меньшей мере два человека пострадали в результате нападения неизвестного злоумышленника с гранатой в столице. Раненая девушка находится в тяжелом состоянии — медики пытаются ее реанимировать.

По словам очевидцев, преступник был в маске.

В настоящее время пострадавшим оказывают помощь. Информация об их состоянии уточняется.