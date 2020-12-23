Бывший муж рассказал о странном поведении погибшей светской львицы Шафировой 

Бывший муж погибшей светской львицы Ирины Шафировой бизнесмен Борис Шафиров рассказал подробности ее гибели.

Борис Шафиров — экс-совладелец Спецстройбанка и совладелец одного из инновационных центров в Сколково. Он рассказал «Московскому комсомольцу» , что они с женой развелись два года назад, а не жили вместе уже четыре года. При этом они общались почти каждый день и даже собирались вместе встречать Новый год со своими детьми.

По словам Шафирова, его бывшая жена совершила самоубийство, выпрыгнув из окна квартиры на 15-м этаже. Полиция сразу отвергла версию об убийстве и ограблении — из квартиры ничего не пропало.

Шафиров также рассказал, что летом у Ирины произошел нервный срыв, однако проходить лечение она отказалась. Бизнесмен предположил, что его супруга решила свести счеты с жизнью из-за одиночества. Якобы Ирина бросила его после 20 лет брака, чтобы найти «любовь всей жизни», но спустя четыре года после расставания так и оставалась одна.

«Единственная версия это то, что у нее было одиночество, ушла из семьи, от любящего мужа, хотела найти принца на белом коне, который будет любить её еще больше, наверное. Я ей говорил: «Приди в себя, у нас прекрасная семья». Мне жаль, что все так получилось, она мне не чужим человеком была даже после развода, все-таки мать моих детей. Ну, что тут поделать», — поделился мужчина.

Старшая дочь погибшей, в свою очередь, рассказала, что у мамы в последнее время появились странные увлечения.

«Приобрела карты таро, слушала медитации. Видела всякие разные вещи, могла предсказать будущее… Но такого, конечно, никто не ожидал», — заявила девушка.