Российский миллиардер Игорь Сосин умер на Занзибаре 

Совладелец сетей магазинов OBI и Modis Игорь Сосин умер во время отпуска на Занзибаре

Как сообщает телеграм-канал Baza , Сосин умер во сне, предварительная причина смерти — внезапная остановка сердца.

Миллиардер отдыхал на Занзибаре с 19-летней дочерью Таисией. Он прилетел на остров несколько дней назад и планировал встретить Новый год в Африке.

Кончину Игоря Сосина подтвердил российский бизнесмен Александр Соркин . Вместе с Михаилом Фридманом они помогают семье Сосина перевезти тело в Россию, а также организовать прощание и похороны.

По информации источников Baza, в последние месяцы Сосин находился в состоянии развода с супругой Инной и тяжело переживал этот процесс. Тем не менее, после известия о смерти мужа Инна вылетела в Москву с Багамских островов, где отдыхала с другом.

Несколько лет назад в семье Игоря Сосина произошла трагедия. Его 20-летний сын Егор убил собственную мать. После этого молодой человек был признан невменяемым и сейчас проходит лечение в психиатрической клинике.