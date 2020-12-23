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Российский миллиардер Игорь Сосин умер на Занзибаре 

Вероника Полынина 25 минут назад
Российский миллиардер Игорь Сосин умер на Занзибаре
Фото: Instagram
Совладелец сетей магазинов OBI и Modis Игорь Сосин умер во время отпуска на Занзибаре.
Как сообщает телеграм-канал Baza, Сосин умер во сне, предварительная причина смерти — внезапная остановка сердца.
Миллиардер отдыхал на Занзибаре с 19-летней дочерью Таисией. Он прилетел на остров несколько дней назад и планировал встретить Новый год в Африке.
Кончину Игоря Сосина подтвердил российский бизнесмен Александр Соркин. Вместе с Михаилом Фридманом они помогают семье Сосина перевезти тело в Россию, а также организовать прощание и похороны.
По информации источников Baza, в последние месяцы Сосин находился в состоянии развода с супругой Инной и тяжело переживал этот процесс. Тем не менее, после известия о смерти мужа Инна вылетела в Москву с Багамских островов, где отдыхала с другом.
Несколько лет назад в семье Игоря Сосина произошла трагедия. Его 20-летний сын Егор убил собственную мать. После этого молодой человек был признан невменяемым и сейчас проходит лечение в психиатрической клинике.
Издание Super пишет, что в марте Сосин переболел коронавирусом. Некоторое время он лежал в больнице в Коммунарке с двусторонней пневмонией.
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Происшествия , Александр Соркин , Игорь Сосин , Михаил Фридман
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