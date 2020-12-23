Росгвардеец пытался застрелить жену

"В отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, он подозревается в покушении на убийство 22-летней супруги (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, между родственниками произошел конфликт, во время которого мужчина произвел в супругу не менее двух выстрелов из гладкоствольного ружья", — говорится в сообщении ведомства.