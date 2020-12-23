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Сотрудник правоохранительных органов на Кубани пытался застрелить жену 

ТАСС 1 час назад
Росгвардеец пытался застрелить жену
Фото: РИА Новости
Житель Тимашевского района на Кубани в ходе конфликта выстрелил в свою жену из гладкоствольного ружья, девушка находится в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.
В пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю уточнили ТАСС, что мужчина уволен после проведения служебной проверки.

"В отношении 23-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело, он подозревается в покушении на убийство 22-летней супруги (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). По версии следствия, между родственниками произошел конфликт, во время которого мужчина произвел в супругу не менее двух выстрелов из гладкоствольного ружья", — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что инцидент произошел в Тимашевске, мужчина сам сообщил о случившемся в правоохранительные органы и вызвал бригаду скорой помощи. Пострадавшая госпитализирована и находится в стабильно тяжелом состоянии. Следователи намерены ходатайствовать перед судом о взятии фигуранта дела под стражу на время следствия.

"По данному факту руководством Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю проведена служебная проверка. По ее результатам сотрудник уволен по отрицательным основаниям и будет привлечен к ответственности в соответствии с законодательством ", — добавили ТАСС в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

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Комментарии
Происшествия , Росгвардия , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Краснодарский Край , Тимашевск
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