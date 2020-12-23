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Москва

В Балтиморе произошел взрыв в многоэтажном офисном здании 

РИА Новости 1 час назад
Десять человек госпитализированы в результате взрыва с частичным обрушением крыши в многоэтажном офисном здании в городе Балтимор, штат Мэриленд, сообщила пожарная служба города.

"Пожарная служба города Балтимор находится на месте взрыва с частичным обрушением крыши в блоке 100 по улице W. Fayette. По меньшей мере 10 человек были доставлены в ближайшие больницы, девять — в критическом состоянии, один — в тяжелом", — говорится в сообщении пожарных в Twitter.

О причине взрыва не сообщается.
На опубликованном пожарной службой фото на здании видна вывеска компании Baltimore Gas & Electric.
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