В Балтиморе произошел взрыв в многоэтажном офисном здании 

"Пожарная служба города Балтимор находится на месте взрыва с частичным обрушением крыши в блоке 100 по улице W. Fayette. По меньшей мере 10 человек были доставлены в ближайшие больницы, девять — в критическом состоянии, один — в тяжелом", — говорится в сообщении пожарных в Twitter.