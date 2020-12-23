Победительница «Мисс Мира» Каппальи погибла под колесами автобуса

Первая обладательница титула «Мисс Мира» из Аргентины Норма Каппальи погибла под колесами автобуса, сообщает РЕН ТВ

Водитель автобуса арестован, транспортное средство конфисковано на время расследования смертельной аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Норме Каппальи был 81 год. В 1960 году она выиграла конкурс «Мисс Мира», став первой представительницей Аргентины, которой удалось завоевать этот титул.

После победы в конкурсе она сделала успешную карьеру в модельном бизнесе, сотрудничала с крупнейшими модными домами, в том числе Dior и Armani.