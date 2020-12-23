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Обладательница «Мисс Мира» погибла под колесами автобуса 

Вероника Полынина 31 минуту назад
Победительница «Мисс Мира» Каппальи погибла под колесами автобуса
Фото: Facebook / Norma Gladys Cappagli
Первая обладательница титула «Мисс Мира» из Аргентины Норма Каппальи погибла под колесами автобуса, сообщает РЕН ТВ.
Водитель автобуса арестован, транспортное средство конфисковано на время расследования смертельной аварии. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Норме Каппальи был 81 год. В 1960 году она выиграла конкурс «Мисс Мира», став первой представительницей Аргентины, которой удалось завоевать этот титул.
После победы в конкурсе она сделала успешную карьеру в модельном бизнесе, сотрудничала с крупнейшими модными домами, в том числе Dior и Armani.
Как сообщал «Рамблер», в июне российский актер Михаил Ефремов стал виновником ДТП, в котором погиб курьер из Рязани Сергей Захаров. Ефремов сел пьяным за руль, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем, которым управлял Захаров. После громкого судебного процесса артист был приговорен к 7,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.
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Комментарии 1
Происшествия , Михаил Ефремов , Сергей Захаров , ФСИН , РЕН ТВ
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