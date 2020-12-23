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Москва

СК ведет проверку после статьи о наследстве Крючкова 

Газета.Ru 1 час назад
СК ведет проверку после статьи о наследстве актера Николая Крючкова
Фото: РИА Новости
Следственный комитет начал проверку после публикаций в СМИ о вдове актера Николая Крючкова Лидии, оказавшейся в психиатрической больнице. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на старшего помощника руководителя столичного ГСУСК Юлию Иванову.
В клинику вдову артиста якобы отправила дочь из-за спора об элитной трехкомнатной квартире.
"По факту возможных противоправных действий, совершенных в отношении 89-летней Лидии Николаевны Крючковой — вдовы народного артиста СССР Николая Афанасьевича Крючкова, …организована доследственная проверка", — уточнила Иванова.
Процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
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Происшествия , Николай Крючков , СКР
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