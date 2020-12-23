Грабители ограбили банк в Краснодаре за пять минут 

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Краснодаре объявлен план «Перехват» из-за грабителей, устроивших перестрелку с полицейскими.

Как писал «Рамблер», утром в среду трое вооруженных преступников угнали ВАЗ-2112, взломали дверь и проникли в офис « ОТП Банка », а затем украли платежный терминал и попытались скрыться. Ограбление заняло у злоумышленников около пять минут.

Через некоторое время сотрудники ДПС заметили на дороге машину, подходящую под ориентировку. Полицейские остановили машину, однако находившиеся в ней преступники открыли огонь. В результате один из сотрудников ДПС получил ранения и был госпитализирован. Напарникам раненого полицейского удалось задержать стрелявшего, а его подельники скрылись.

Полиция объявила план «Перехват» и перекрыла выезды из города. К часу дня в Краснодаре образовались 10-балльные пробки на всех основных магистралях.

Полиция Краснодара опубликовала официальную ориентировку на одного из подозреваемых в ограблении банка.

«За совершение противоправных действий разыскивается мужчина, на вид 30-35 лет, рост 180-185 см, худощавого телосложения, славянской внешности, на лице щетина и ссадины, волосы светлые. Был одет: спортивный костюм синего цвета, кожаная куртка черная, белая футболка с логотипом», — говорится в ориентировке, которую приводит ГТРК «Россия Кубань».

В полиции предупредили, что мужчина вооружен и может иметь при себе предмет, похожий на гранату.

Личность и приметы второго преступника пока не установлены. Розыск подозреваемых продолжается.