В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве человека из-за маски 

Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в убийстве по неосторожности человека, с которым у него в магазине возник конфликт из-за отсутствия на потерпевшем защитной маски.

Задержанным оказался 35-летний петербуржец. В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные мероприятия, сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел 20 декабря в магазине сети «Пятерочка» в доме 11 по проспекту Елизарова. После конфликта двух мужчин одного из них с различными травмами в тяжёлом состоянии по «скорой» доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, 37-летний мужчина скончался.

Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило в связи с этим уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Как установлено, потерпевший получил травмы в магазине, куда он пришел в состоянии алкогольного опьянения. Там у него возник конфликт с другим посетителем из-за того, что мужчина не надел защитную маску, как того требуют правила поведения в период пандемии, действующие в Петербурге.

Недовольный отсутствием маски посетитель сильно толкнул потерпевшего, в результате чего тот упал, ударившись о кафель, и получил смертельные травмы. Применивший силу покинул место происшествия.

23 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение второго участника данного конфликта и задержали его.

Напомним, ранее большой общественный резонанс получил конфликт между пассажирами маршрутки вечером 17 ноября на Индустриальном проспекте Петербурга. Житель Ленобласти, возвращавшийся домой, сделал замечание мужчине и женщине, ехавшим в салоне без маски.

После того, как вступившие в перепалку оппоненты вышли на остановке, «безмасочник» ударил оппонента ножом в спину и скрылся с места преступления. Потерпевший — 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра — смог пройти всего несколько метров, но вскоре скончался.