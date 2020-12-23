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В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве человека из-за маски 

ИА Regnum и ещё 3 6 часов назад
В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве человека из-за маски
Фото: РИА Новости
Полицейские Санкт-Петербурга задержали мужчину, который подозревается в убийстве по неосторожности человека, с которым у него в магазине возник конфликт из-за отсутствия на потерпевшем защитной маски.
Задержанным оказался 35-летний петербуржец. В настоящее время с ним проводятся необходимые процессуальные мероприятия, сообщили 23 декабря в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Инцидент произошел 20 декабря в магазине сети «Пятерочка» в доме 11 по проспекту Елизарова. После конфликта двух мужчин одного из них с различными травмами в тяжёлом состоянии по «скорой» доставили в больницу. Несмотря на оказанную помощь, 37-летний мужчина скончался.
Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу возбудило в связи с этим уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Как установлено, потерпевший получил травмы в магазине, куда он пришел в состоянии алкогольного опьянения. Там у него возник конфликт с другим посетителем из-за того, что мужчина не надел защитную маску, как того требуют правила поведения в период пандемии, действующие в Петербурге.
Недовольный отсутствием маски посетитель сильно толкнул потерпевшего, в результате чего тот упал, ударившись о кафель, и получил смертельные травмы. Применивший силу покинул место происшествия.
23 декабря в ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение второго участника данного конфликта и задержали его.
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Напомним, ранее большой общественный резонанс получил конфликт между пассажирами маршрутки вечером 17 ноября на Индустриальном проспекте Петербурга. Житель Ленобласти, возвращавшийся домой, сделал замечание мужчине и женщине, ехавшим в салоне без маски.
После того, как вступившие в перепалку оппоненты вышли на остановке, «безмасочник» ударил оппонента ножом в спину и скрылся с места преступления. Потерпевший — 53-летний заместитель директора научно-исследовательского сертификационного центра — смог пройти всего несколько метров, но вскоре скончался.
Нападавший был задержан и отправлен в СИЗО на время следствия. Ему вменяется умышленное убийство.
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Комментарии
Происшествия , СКР , ФСИН , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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