Пожар произошел на территории завода в Москве

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На западе Москвы горит одноэтажное строение, расположенное на территории завода в Кутузовском проезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.

Отмечается, что информация о пожаре поступила в 21:49 мск. Данных о пострадавших нет, на месте инцидента виден густой черный дым.

"Установлено, что происходит возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Что горит и площадь уточняются", — сообщили в пресс-службе управления.

Между тем, источник в экстренных службах пояснил, что пожар произошел на территории завода по адресу Кутузовский проезд, д. 16.