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Москва

Пожар начался в здании на территории завода на западе Москвы 

Москва24 и ещё 3 41 минуту назад
Пожар произошел на территории завода в Москве
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На западе Москвы горит одноэтажное строение, расположенное на территории завода в Кутузовском проезде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МЧС.
Отмечается, что информация о пожаре поступила в 21:49 мск. Данных о пострадавших нет, на месте инцидента виден густой черный дым.

"Установлено, что происходит возгорание в отдельно стоящем одноэтажном здании. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации пожара. Что горит и площадь уточняются", — сообщили в пресс-службе управления.

Между тем, источник в экстренных службах пояснил, что пожар произошел на территории завода по адресу Кутузовский проезд, д. 16.
Ранее в столичном МЧС России проверяли информацию о возгорании на территории машиностроительного завода "Рассвет". Источник в экстренных службах сообщил о возгорании на предприятии, которое расположено по адресу Столярный переулок, дом 3.
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Происшествия , МЧС , Москва , Московская область , Орехово-Зуево
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