Власти Петербурга проверили инцидент с кражей деревьев 

Ранее местные жители пожаловались, что неизвестные срубили туи на улице Шаврова и привезли их к храму Святого Николая.

Священнослужители заявили, что это было пожертвованием. По их словам, туи подлежали переносу и могли быть уничтожены.

Пресс-служба администрации Санкт-Петербурга сообщила радиостанции «Говорит Москва», что деревья были высажены владельцами автосервиса по улице Шаврова, и они не против их пересадки.

«В ходе проверки установлены прежние арендаторы земельного участка, на котором произрастали туи. Согласно поступившему в адрес администрации письму, двенадцать туй были высажены в 2008-2010 году сотрудниками компании при благоустройстве прилегающего к автосервису земельного участка. Деревья высаживались за счёт собственника автосервиса. Компания не имеет возражений, в том числе финансовых, против перемещения туй. Заявления о хищении деревьев в компании считают несостоятельными. Высаженные арендатором на городском участке туи являлись неучтёнными зелёными насаждениями».

В администрации уточнили, что займутся поиском виновного в переносе деревьев.

«Районные службы и учреждения, подведомственные администрации, участие в пересадке туй не принимали. Организация либо лица, проводившие транспортировку деревьев, устанавливаются. В случае, если данные лица будут установлены, в их отношении может быть возбуждено дело об административном правонарушении за самовольное проведение земляных работ».

Прихожане храма Святого Николая уточнили, что постараются сделать всё возможное, чтобы деревья остались живы.