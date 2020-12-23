Власти Петербурга проверили инцидент с кражей деревьев 

«В ходе проверки установлены прежние арендаторы земельного участка, на котором произрастали туи. Согласно поступившему в адрес администрации письму, двенадцать туй были высажены в 2008-2010 году сотрудниками компании при благоустройстве прилегающего к автосервису земельного участка. Деревья высаживались за счёт собственника автосервиса. Компания не имеет возражений, в том числе финансовых, против перемещения туй. Заявления о хищении деревьев в компании считают несостоятельными. Высаженные арендатором на городском участке туи являлись неучтёнными зелёными насаждениями».
«Районные службы и учреждения, подведомственные администрации, участие в пересадке туй не принимали. Организация либо лица, проводившие транспортировку деревьев, устанавливаются. В случае, если данные лица будут установлены, в их отношении может быть возбуждено дело об административном правонарушении за самовольное проведение земляных работ».