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Подозреваемый в подлоге полицейский покончил с собой 

Павел Тиунов 25 минут назад
Подозреваемый в подлоге полицейский покончил с собой
Фото: РИА Новости
В Алтайском крае сотрудник полиции наложил на себя руки прямо на рабочем месте, сообщает ТАСС. Погибший вскоре мог стать фигурантом уголовного дела.
Трагедия произошла 21 декабря в муниципальном отделе полиции «Рубцовский». Там правоохранители обнаружили тело своего коллеги. Собеседница журналистов из регионального управления МВД подтвердила, что основная версия гибели сотрудника полиции — самоубийство. Известно, что погибший проходил подозреваемым по делу о совершении служебного подлога. Иных деталей инцидента пока нет. Местные следователи новость пока не комментируют.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ написали о смерти сотрудника одного из отделов Федеральной службы охраны (ФСО). Михаил Захаров занимался личной охраной президента России. Его тело с признаками самоубийства было обнаружено на территории Кремля.
Коллеги Захарова заявили, что наиболее вероятная причина смерти — переработки на службе, а также равнодушное отношение руководства ФСО к режиму работы своих сотрудников. Известно, например, что в одну из последних смен погибший отработал 15 часов. Супруге Захарова не рассказали подробностей о его смерти: сказали лишь, что ее муж скончался. Известно, что погибший сотрудник ФСО готовился к разводу в декабре.
Весной в Якутии местная сотрудница полиции наложила на себя руки. Трагедия произошла в Горном районе республики. В региональном министерстве внутренних дел журналистам тогда пояснили, что тело сотрудницы полиции было обнаружено по месту ее жительства. Журналисты выяснили, что на сведение счетов с жизнью женщину могли толкнуть финансовые проблемы. Известно, что без матери остались трое детей.
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Комментарии
Происшествия , Михаил Захаров , МВД , Федеральная служба охраны , ИТАР-ТАСС
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