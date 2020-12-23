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Видео подробностей убийства кондуктора в Башкирии 

Вадим Дроздов 39 минут назад
22 декабря в городе Стерлитамак в Башкирии мужчина зарезал кондуктора на автобусной остановке. На женщину злоумышленник напал рано утром на остановке. Мужчина накинулся на потерпевшую, когда она ждала автобус, чтобы заступить на рабочую смену. Во время допроса 22-летний мужчина рассказал, что в этот день он очень сильно замерз и спросил у кондуктора, где в городе можно согреться. В ответ женщина ему якобы нагрубила. Тогда подозреваемый достал нож и нанес ей несколько ударов ножом, забрал её сумку и сбежал. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Происшествия , Видео
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