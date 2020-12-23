22 декабря в городе Стерлитамак в Башкирии мужчина зарезал кондуктора на автобусной остановке. На женщину злоумышленник напал рано утром на остановке. Мужчина накинулся на потерпевшую, когда она ждала автобус, чтобы заступить на рабочую смену. Во время допроса 22-летний мужчина рассказал, что в этот день он очень сильно замерз и спросил у кондуктора, где в городе можно согреться. В ответ женщина ему якобы нагрубила. Тогда подозреваемый достал нож и нанес ей несколько ударов ножом, забрал её сумку и сбежал. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Видео подробностей убийства кондуктора в Башкирии
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