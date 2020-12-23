Видео подробностей появления COVID в Антарктиде 

22 декабря стало известно, что на чилийской исследовательской базе O'Higgins Riquelme в Антарктиде до 36 человек получили положительные тесты на COVID-19. Таким образом Антарктида перестала быть единственным континентом, свободным от коронавируса. Всех заразившихся вывезли на юг Чили и изолировали, за ними наблюдают врачи, ни у кого пока тяжелых симптомов или осложнений не наблюдается, пишет Sydney Morning Herald, также со ссылкой на СМИ. На станцию O'Higgins направили новую команду, которая прошла предварительный карантин и сдала отрицательные тесты.

O'Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике.