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Москва

Видео подробностей появления COVID в Антарктиде 

Вадим Дроздов 50 минут назад
22 декабря стало известно, что на чилийской исследовательской базе O'Higgins Riquelme в Антарктиде до 36 человек получили положительные тесты на COVID-19. Таким образом Антарктида перестала быть единственным континентом, свободным от коронавируса. Всех заразившихся вывезли на юг Чили и изолировали, за ними наблюдают врачи, ни у кого пока тяжелых симптомов или осложнений не наблюдается, пишет Sydney Morning Herald, также со ссылкой на СМИ. На станцию O'Higgins направили новую команду, которая прошла предварительный карантин и сдала отрицательные тесты.
O'Higgins — одна из 13 действующих чилийских баз в Антарктике.
Происшествия , Видео
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