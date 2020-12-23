Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶
Выберите регион
Москва

Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео 

Вадим Дроздов 55 минут назад
В подмосковном городе Дзержинский был задержан гастарбайтер, который украл около 500 новогодних елок на общую сумму около 4 миллионов рублей. Мужчина планировал продать праздничные деревья и выручить за них деньги. Работал вор с подельником. Преступление было совершено под камерой видеонаблюдения. Злоумышленники приехали на территорию склада с контейнерами на своей машине и вскрыли одно из хранилищ. Поняв, что в вазовская «четвёрка» маловата для добычи, злоумышленники попросту вызвали на место преступления грузовое такси, и на нем увезли украденное в Реутов. Один из них — задержанный уроженец Средней Азии уже под стражей, а второго пока ищут.
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео подробностей убийства кондуктора в Башкирии
01:23
Видео подробностей убийства кондуктора в Башкирии
Происшествия
Видео подробностей появления COVID в Антарктиде
00:54
Видео подробностей появления COVID в Антарктиде
Происшествия
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
01:11
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
Происшествия
Новые акции протеста в Армении попали на видео
02:20
Новые акции протеста в Армении попали на видео
В мире
Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео
00:48
Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео
Происшествия
В Сети появились уникальные видеохроники Beatles
00:29
В Сети появились уникальные видеохроники Beatles
Шоу-бизнес
Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19
03:07
Видео заявления Лукашенко о вакцине от COVID-19
В мире
Видео Воздушного патрулирования ВКС России
01:36
Видео Воздушного патрулирования ВКС России
Армия
Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео
01:54
Полевой автопарк спецтехники в Карабахе на видео
Армия
Видео массового нашествия диких лис в Москве
11:47
Видео массового нашествия диких лис в Москве
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение