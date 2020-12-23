В подмосковном городе Дзержинский был задержан гастарбайтер, который украл около 500 новогодних елок на общую сумму около 4 миллионов рублей. Мужчина планировал продать праздничные деревья и выручить за них деньги. Работал вор с подельником. Преступление было совершено под камерой видеонаблюдения. Злоумышленники приехали на территорию склада с контейнерами на своей машине и вскрыли одно из хранилищ. Поняв, что в вазовская «четвёрка» маловата для добычи, злоумышленники попросту вызвали на место преступления грузовое такси, и на нем увезли украденное в Реутов. Один из них — задержанный уроженец Средней Азии уже под стражей, а второго пока ищут.
Гастарбайтер украл 500 елок и попал на видео
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