Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео 

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Москве полицейские разыскивают мужчину, пытавшегося ограбить банк и устроившего в нем стрельбу.

Как заявили в МВД , речь о банке, расположенном по адресу Зацепский вал, 5, неподалеку от метро Павелецкая.

«По предварительным данным, в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства», — сообщили в пресс-службе МВД.