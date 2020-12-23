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Москва

Неудачное ограбление банка в Москве снято на видео 

Вадим Дроздов 1 час назад
В Москве полицейские разыскивают мужчину, пытавшегося ограбить банк и устроившего в нем стрельбу.
Как заявили в МВД, речь о банке, расположенном по адресу Зацепский вал, 5, неподалеку от метро Павелецкая.
«По предварительным данным, в помещение вошел неизвестный и, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал передать ему денежные средства», — сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительным данным, нападавший был в неадекватном состоянии, сообщили в правоохранительных органах. Стрельба произошла именно в Заубер банке. Там работает следственно-оперативная группа, которая устанавливает обстоятельства вооруженного нападения. Отделение банка на данный момент закрыто.
Происшествия , Видео , Заубер банк , МВД
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