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В Приморье врачи спасли тигренка, на которого напал взрослый зверь 

Мир24 1 час назад
В Приморье врачи спасли тигренка от верной гибели
Фото: Сайт президента РФ
Врачи и ветеринары Приморья спасли жизнь тигренку, на которого напал взрослый хищник. Ему были сделаны сложные операции, которые помогли восстановить работу лапы, сообщается на сайте Центра «Амурский тигр».
Тигренок был изъят из дикой природы 22 ноября этого года. Травматологи Владивостокской клинической больницы № 2 провели ему две операции на лапе. Они не только уберегли ее от ампутации, но и восстановили двигательную функцию. Это было впервые сделано в мире диких тигров.
Возраст детеныша не превышает полугода. Он был обнаружен в лесу по кровавым следам. Специалисты отметили у животного серьезные травмы передних лап и другие наружные повреждения. Как позже выяснили работники Центра реабилитации тигров и других редких животных, у пострадавшего помимо ушибов мягких тканей были сложные переломы плечевой, локтевой и лучевой костей правой передней лапы, а также перелом кости плюсны на задней лапе.

«Если нанесенные когтями травмы были не опасны для жизни, то множественные переломы костей правой передней конечности обрекали тигренка на неминуемую гибель», — рассказал генеральный директор Центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев.

В ходе первой операции, проведенной 28 ноября, медики установили ему металлические спицы и пластины. А на второй операции часть спиц была извлечена.
Специалисты Службы охотничьего надзора и Центра «Амурский тигр» осмотрели место, где был найден раненый тигренок, и пришли к выводу, что травмы ему нанес крупный тигр.
Из-за быстрой регенерации мышц и костей, а также из-за наличия в лапе металлических пластин и спиц, спасители прозвали тигренка Росомахой, в честь персонажа комиксов.
Напомним, в начале осени в Хабаровском крае были найдены тела двух амурских тигров. А в начале декабря автомобиль насмерть сбил амурскую тигрицу.
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Происшествия , Сергей Арамилев , Приморский Край
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