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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в Тихом океане
Фото: EPA
Сейсмическое событие магнитудой 5,8 было зарегистрировано у берегов Мексики в восточной части Тихого океана.
Эпицентр землетрясения был расположен приблизительно в тысяче километров от Акапулько — городом с населением 673 тыс. человек, очаг сейсмособытия залегал на глубине десяти километров, сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
Информации о жертвах и разрушениях нет.
Как писал NEWS.ru ранее, 17 декабря на севере Италии произошло землетрясение, магнитуда достигала 4,0. Эпицентр подземных толчков находился в районе Милана. В столице региона Ломбардия землетрясение чувствовалось даже на нижних этажах домов.
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Происшествия , Мексика
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