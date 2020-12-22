Дочь российского бизнесмена обвинила родственника в насилии 

14-летняя дочь известного российского бизнес-коуча заявила о том, что ее несколько лет насиловал дедушка.

По информации телеграм-канала Mash, девушка обратилась в Центр психического здоровья и рассказала, что с 7 до 12 лет ее насиловал родной дед по линии отца, который занимался ее воспитанием после развода родителей. Отец девочки — знаменитый бизнес-тренер, руководитель консалтингового бюро. Мать также занимается бизнесом.

В медицинском учреждении поставили подростку диагноз «смешанное расстройство поведения и эмоций». Сотрудники центра обратились к родителям девушки, но те отказались комментировать слова дочери.

Известно, что летом девочка попала в поле зрение комиссии по делам несовершеннолетних из-за употребления алкоголя.

Как сообщал «Рамблер», в ноябре стало известно о задержании 66-летнего москвича, который в период с 2001 по 2008 насиловал свою приемную дочь. В полицию обратилась подруга потерпевшей. Она рассказала, что приемный отец подруги насиловал ее и других приемных дочерей, а жена мужчины знала о происходящем и молчала, чтобы не лишиться пособий на детей.