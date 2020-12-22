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Суд в Киеве арестовал экс-командира части по делу о крушении Ан-26 под Харьковом 

ТАСС 25 минут назад
Печерский суд Киева во вторник арестовал бывшего командира воинской части в Чугуеве Харьковской области Вячеслава Глазунова по делу о катастрофе военного самолета Ан-26, в которой 25 сентября этого года погибли 26 человек.

"Печерский суд Киева взял под стражу бывшего командира воинской части А-4104 в Чугуеве Вячеслава Глазунова по подозрению в халатности и нарушении правил подготовки и проведения полетов, что привело к катастрофе самолета Ан-26 и гибели 26 военнослужащих", — говорится в сообщении украинского издания "Общественное".

По данным следствия, Глазунов разрешил так называемые конвейерные полеты, когда самолет выполняет заход на посадку, касается полосы, а затем вновь набирает высоту. Это, по мнению обвинения, привело к тому, что экипаж узнал о технической неисправности машины уже в воздухе и не мог оперативно устранить проблему. Кроме этого, Глазунову вменяется то, что на самолет допустили 18 курсантов вместо 10, недостаточное количество парашютов и кислородных масок на борту, а также допуск командира экипажа Богдана Кишеня к ночным полетам, хотя он не выполнял их 11 месяцев.
В свою очередь защита указывает, что в плановой таблице полетов отсутствует информация о конвейерных полетах, утверждает издание. Глазунов опроверг, что полет проходил с превышением веса, а также сообщил, что решение о допуске командира экипажа принимал не он.
Ранее во вторник Государственное бюро расследований Украины по этому делу предъявило обвинение в халатности командующему Военно-воздушных сил Украины Сергею Дроздову и руководителю полетами воинской части. По данным следствия, нарушения были как на стадии подготовки полета, так и на при проведении.
Вечером 25 сентября возле Чугуева в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26. Катастрофа произошла при выполнении учебного полета. На борту находились члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета воздушных сил им. Кожедуба — всего 27 человек. На месте авиакатастрофы нашли тела 25 погибших. Еще один человек скончался в больнице и одному удалось выжить. Причиной трагедии, по версии следствия, стала совокупность ошибочных решений экипажах самолета, а также руководителей полетами.
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Происшествия , Видео , В мире , Сергей Дроздов , Киев , Харьков , Чугуев
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