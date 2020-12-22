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Москва

Чеченец дал по шапке подполковнику полиции в Москве 

Мослента 34 минуты назад
Мужчина устроил погром в одном из ресторанов Москвы и ударил по голове прибывшего на место инцидента подполковника полиции. Случившееся попало на видео, его публикует Telegram-канал «112».
По данным канала, 18 декабря 39-летний уроженец Чечни отдыхал в ресторане на улице Миклухо-Маклая в районе Коньково. В какой-то момент он начал ссориться с другими гостями заведения и обслуживающим персоналом. Мужчина кинул в официанта свою футболку, ударил по светильнику и разбил витрины.
Спустя некоторое время в ресторан прибыл наряд полиции вместе с заместителем начальника отдела по охране общественного порядка подполковником Александром Гридневым. Силовики попытались успокоить нарушителя, но им это не удалось. Кроме того, в какой-то момент чеченец подошел сзади к Гридневу, разговаривающему по телефону, и сбил с его головы шапку. Чем закончился инцидент, не уточняется.
Известно, что дебоширу грозит до пяти лет лишения свободы за применение насилия в отношении представителя власти.
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Комментарии 51
Происшествия , Видео , Александр Гриднев , Москва
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