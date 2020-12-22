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Москва

В Москве вооруженный мужчина напал на сотрудников банка 

Вероника Полынина 25 минут назад
Вооруженный мужчина напал на сотрудников банка в центре Москвы, сообщает РЕН ТВ.
Инцидент произошел на улице Зацепский Вал. Вооруженный пистолетом налетчик потребовал у сотрудников банка отдать ему деньги.
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Дальнейшие подробности происшествия выясняются.
Ранее, как писал «Рамблер», в Москве задержали директора торговой точки за попытку ограбления собственного магазина. Сотрудник службы безопасности обнаружил в сейфе магазина недостачу в размере 1,7 млн рублей и обратился в полицию. На записи с камеры видеонаблюдения обнаружилось, что деньги из сейфа похитил мужчина в черной балаклаве. Однако грабитель показался сотрудникам магазина знакомым — они узнали в нем 33-летнего директора торговой точки. Мужчину задержали, однако украденных денег при нем не оказалось. Грабитель объяснил, что потратил средства. Заведено уголовное дело по статье 160 УК РФ о присвоении или растрате.
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Происшествия , Видео , РЕН ТВ
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