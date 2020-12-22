В Москве вооруженный мужчина напал на сотрудников банка 

Вооруженный мужчина напал на сотрудников банка в центре Москвы сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел на улице Зацепский Вал. Вооруженный пистолетом налетчик потребовал у сотрудников банка отдать ему деньги.

Дальнейшие подробности происшествия выясняются.

Ранее, как писал «Рамблер», в Москве задержали директора торговой точки за попытку ограбления собственного магазина. Сотрудник службы безопасности обнаружил в сейфе магазина недостачу в размере 1,7 млн рублей и обратился в полицию. На записи с камеры видеонаблюдения обнаружилось, что деньги из сейфа похитил мужчина в черной балаклаве. Однако грабитель показался сотрудникам магазина знакомым — они узнали в нем 33-летнего директора торговой точки. Мужчину задержали, однако украденных денег при нем не оказалось. Грабитель объяснил, что потратил средства. Заведено уголовное дело по статье 160 УК РФ о присвоении или растрате.