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«Изгнание бесов»: Участницу «Битвы экстрасенсов» Ирину Игнатенко заподозрили в истязании ребенка 

Вероника Полынина 35 минут назад
Следственный комитет России начал проверку видеозаписи, на которой участница «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко «изгоняет бесов» из маленькой девочки, сообщает «360».
На записи двое взрослых держат девочку за руки и за ноги на полу, а Игнатенко окуривает ребенка дымом. При этом ребенок плачет и пытается освободиться.
Видео обнаружил в одном из пабликов «ВКонтакте» блогер Михаил Лидин, который давно занимается разоблачением программы «Битва экстрасенсов». Лидин переслал запись адвокату Лидии Гуревич, которая, в свою очередь, обратилась с ней в СК РФ.
По словам адвоката, действия участников записи могут попадать под статью об истязании несовершеннолетних, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, связанных с жестоким обращением. Кроме того, Игнатенко может быть обвинена в мошенничестве.
Сама участница «Битвы экстрасенсов» заявила, что занималась «бесогонством», и это только звучит страшно, а на самом деле «используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания — гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы».
Как писал «Рамблер», вокруг шоу «Битва экстрасенсов» часто происходят скандалы. Так, ранее экстрасенс Алина Вердиш обвинила ведущего Сергея Сафронова в вымогательстве более чем миллиона рублей за подсказки и итоговую победу в «Битве экстрасенсов». После этого ведущего уволили с ТНТ.
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Происшествия , Видео , Сергей Сафронов , СКР
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