Следственный комитет России начал проверку видеозаписи, на которой участница «Битвы экстрасенсов» Ирина Игнатенко «изгоняет бесов» из маленькой девочки, сообщает «360».
На записи двое взрослых держат девочку за руки и за ноги на полу, а Игнатенко окуривает ребенка дымом. При этом ребенок плачет и пытается освободиться.
Видео обнаружил в одном из пабликов «ВКонтакте» блогер Михаил Лидин, который давно занимается разоблачением программы «Битва экстрасенсов». Лидин переслал запись адвокату Лидии Гуревич, которая, в свою очередь, обратилась с ней в СК РФ.
По словам адвоката, действия участников записи могут попадать под статью об истязании несовершеннолетних, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, связанных с жестоким обращением. Кроме того, Игнатенко может быть обвинена в мошенничестве.
Сама участница «Битвы экстрасенсов» заявила, что занималась «бесогонством», и это только звучит страшно, а на самом деле «используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания — гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы».
Как писал «Рамблер», вокруг шоу «Битва экстрасенсов» часто происходят скандалы. Так, ранее экстрасенс Алина Вердиш обвинила ведущего Сергея Сафронова в вымогательстве более чем миллиона рублей за подсказки и итоговую победу в «Битве экстрасенсов». После этого ведущего уволили с ТНТ.