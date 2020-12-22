На записи двое взрослых держат девочку за руки и за ноги на полу, а Игнатенко окуривает ребенка дымом. При этом ребенок плачет и пытается освободиться.

Видео обнаружил в одном из пабликов «ВКонтакте» блогер Михаил Лидин, который давно занимается разоблачением программы «Битва экстрасенсов». Лидин переслал запись адвокату Лидии Гуревич, которая, в свою очередь, обратилась с ней в СК РФ.

По словам адвоката, действия участников записи могут попадать под статью об истязании несовершеннолетних, а также о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, связанных с жестоким обращением. Кроме того, Игнатенко может быть обвинена в мошенничестве.

Сама участница «Битвы экстрасенсов» заявила, что занималась «бесогонством», и это только звучит страшно, а на самом деле «используются обыкновенные травы, заговоры, введение человека в особый вид сознания — гипнотический сон, которым и возможно излечить его от этой травмы».