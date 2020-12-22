Колонна из машин скорой помощи с включенными сиренами проехала по селу Верхний Юрт Хостинского района Сочи и напугала местных жителей. Один из местных жителей снял автопробег на видео и опубликовал в группе «ЧП Сочи» в соцсети «ВКонтакте».
«Какое безумие сейчас творится в селе Верхний Юрт Хостинского района Сочи. С десяток карет скорой помощи с мигалками проехали в село Верхний Юрт серьезно напугав жителей!» — написал автор ролика.
Несколько местных жителей в комментариях сообщили, что так водители скорой помощи отдавали последние почести своему умершему коллеге.
В первой половине декабря, как сообщал «Рамблер», депутат Государственной думы Геннадий Онищенко призвал сократить новогодние каникулы по той причине, что первые дни января являются самыми напряженными для сотрудников скорой помощи, так как в это время фиксируются многочисленные травмы и алкогольные отравления. Онищенко предложил перенести часть праздничных дней на май. По его словам, в это время людям «будет чем заняться на дачном участке».